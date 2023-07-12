Події

02:23 12.07.2023

Влада КНР має намір посилити правила для технологій ШІ – FT

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Влада КНР має намір посилити правила для технологій ШІ – FT

Влада Китаю розробляє жорсткіші правила для регулювання технологій генеративного (що створює контент – ІФ-У) штучного інтелекту, пише Financial Times з посиланням на поінформовані джерела.

За словами джерел, Управління кібербезпеки Китаю (Cyberspace Administration of China, CAC) планує створити систему, за якої компаніям потрібно буде отримувати ліцензію, перш ніж виводити на ринок моделі генеративного ШІ.

Згідно з попередніми правилами, оприлюдненими у квітні, фірми протягом 10 робочих днів після запуску мають зареєструвати свій продукт у відповідних органів.

Система ліцензування може бути доопрацьована вже цього місяця, кажуть джерела.

"Китайська влада вперше опинилася в ситуації, коли їм потрібно досягти компромісу" між заявленою метою захоплення лідерства у сфері штучного інтелекту та необхідністю контролювати інформацію, зазначив науковий співробітник Фонду Карнегі Метт Шіен.

"Якщо Пекін планує повністю контролювати та цензурувати інформацію, створювану ШІ, вони вимагатимуть від усіх компаній отримувати попередній дозвіл від влади, - сказало одне з джерел. - Але регуляторний режим не повинен заважати місцевим компаніям у конкурентній боротьбі".

Свої моделі генеративного ШІ вже представили компанії Alibaba Group Holding та Baidu Inc. За словами джерел, вони контактували з регуляторами в останні місяці, щоби переконатися, що їхні продукти не порушують жодних вимог.

"Китайські регуляторні дії переважно спрямовані на контроль контенту", - наголосила професор права Гонконзького університету Анжела Чжан.

Американські депозитарні розписки (ADR) на акції Alibaba та Baidu у вівторок дешевшають на 0,7-0,5%.

Теги: #правила #китай #регулятор #технології

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