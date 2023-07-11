Країни Балтії готуються впровадити моделі ротаційної системи ППО

Міністри оборони Латвії, Литви та Естонії підписали у вівторок у рамках саміту НАТО, що проходить у литовському Вільнюсі, спільну декларацію з питань протиповітряної оборони.

Її мета - просування до реалізації ротаційної моделі системи ППО, ухваленої раніше на зустрічі міністрів оборони альянсу, повідомила пресслужба міністерства оборони Естонії.

"Під час взаємного співробітництва країн Балтії для навчань авіації НАТО вже створено єдину мережу військових полігонів держав регіону. Країни Балтії готові негайно впровадити нову модель і розмістити у себе підрозділи ППО союзників. Про це ми заявили і в нашій спільній декларації", - заявив міністр оборони Ханно Певкур (Hanno Pevkur).