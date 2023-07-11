У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

"Якщо окремі партнери роблять це (постачають далекобійні ракети. - Ред.), це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію", - сказав Пісторіус на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Як повідомляється, він сказав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки його країна разом зі США надає Україні найбільше допомоги. "Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі неможлива", - додав Пісторіус.

Як повідомлялося, наприкінці травня Україна звернулася до Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus із дальністю дії до 500 км. Раніше у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні ракет, які дадуть змогу завдавати ударів у глибокий тил противника.