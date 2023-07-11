Події

20:41 11.07.2023

У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus

1 хв читати
У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

"Якщо окремі партнери роблять це (постачають далекобійні ракети. - Ред.), це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію", - сказав Пісторіус на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Як повідомляється, він сказав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки його країна разом зі США надає Україні найбільше допомоги. "Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі неможлива", - додав Пісторіус.

Як повідомлялося, наприкінці травня Україна звернулася до Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus із дальністю дії до 500 км. Раніше у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні ракет, які дадуть змогу завдавати ударів у глибокий тил противника.

 

 

 

 

Теги: #німеччина #відмова #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:04 11.07.2023
Німеччина передасть Києву військову допомогу на EUR700 млн

Німеччина передасть Києву військову допомогу на EUR700 млн

12:46 11.07.2023
Франція передасть Україні ракети дальнього радіусу дії - Макрон

Франція передасть Україні ракети дальнього радіусу дії - Макрон

18:44 08.07.2023
Більшість німців підтримують вступ України в НАТО - опитування

Більшість німців підтримують вступ України в НАТО - опитування

01:47 08.07.2023
Загроза атаки балістичними ракетами – ПС ЗСУ

Загроза атаки балістичними ракетами – ПС ЗСУ

21:44 07.07.2023
Загроза повітряної атаки "Кинджалами" в Києві у зв'язку зі зльотом винищувачів

Загроза повітряної атаки "Кинджалами" в Києві у зв'язку зі зльотом винищувачів

13:55 07.07.2023
Німеччина не постачатиме Україні касетні боєприпаси - Міноборони ФРН

Німеччина не постачатиме Україні касетні боєприпаси - Міноборони ФРН

21:10 05.07.2023
У ФРН і Нідерландах двоє людей загинули в результаті урагану "Полі"

У ФРН і Нідерландах двоє людей загинули в результаті урагану "Полі"

07:47 02.07.2023
Глава МЗС Кулеба закликав Німеччину не блокувати рух України в НАТО

Глава МЗС Кулеба закликав Німеччину не блокувати рух України в НАТО

11:33 01.07.2023
Росія, ймовірно, накопичує ракети для чергової атаки - Ігнат

Росія, ймовірно, накопичує ракети для чергової атаки - Ігнат

13:09 30.06.2023
"Нова пошта" відкрила перше відділення в Німеччині

"Нова пошта" відкрила перше відділення в Німеччині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Привеземо в Україну нові інструменти захисту - Зеленський

Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, у 2025-му - в Нідерландах

Україна зробить НАТО сильнішим - Зеленський у Вільнюсі

ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

НАТО пообіцяло запросити Україну, коли з цим погодяться союзники та коли дозволять умови - Столтенберг

ОСТАННЄ

На таврійському напрямку ЗС України знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога – Тарнавський

Привеземо в Україну нові інструменти захисту - Зеленський

Шлях України до членства в НАТО тепер стане коротшим - президент Чехії

Глави МЗС України та Данії провели зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі

Країни Балтії готуються впровадити моделі ротаційної системи ППО

У ЄС мають намір провести залізничні колії європейської ширини до Львова та Кишинева

Північноатлантичний альянс ухвалив план посилення оборони

САП і НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці, які за $5,3 тис. забезпечували перетин кордону

Кабмін продовжив на пів року виплати внутрішнім переселенцям

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА