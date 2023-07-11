Події

20:26 11.07.2023

САП і НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці, які за $5,3 тис. забезпечували перетин кордону

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Правоохоронці повідомили про підозру депутату Верховної Ради IX скликання про підозру у зловживанні впливом, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"11 липня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів #НАБУ повідомив про підозру у зловживанні впливом чинному народному депутату. У той же час, детектив НАБУ вручив повідомлення про підозру й помічниці нардепа. Дії нардепа та її помічниці кваліфіковано за ч.2 ст.28 ч.2 ст.369-2 КК України", - йдеться в повідомленні САП у фейсбуці у вівторок.

Як повідомляється, у межах досудового розслідування встановлено, що депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити ухвалення уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення щодо дозволу на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

"У подальшому співучасниками організовано надіслання звернення благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій, на підставі чого ОВА прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянину на проїзд як волонтера через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України", - наводить САП подробиці справи.

Після отримання дозволу помічниця нардепа зустрілася з громадянином і отримала від нього другу частину обумовлених коштів - $2,8 тис. Як повідомляє САП, загалом за перетин кордону потрібно було заплатити $5,3 тис.

Досудове розслідування триває.

У повідомленні не називають імен підозрюваних. За даними ЗМІ, зокрема, видання "Тернополяни", йдеться про нардепку Людмилу Марченко зі "Слуги народу".

 

 

 

Теги: #виплати #продовження #переселенці

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