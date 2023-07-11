Площа обстежених піротехніками сільгоспземель за 2 тижні зросла на 10 тис. га

Піротехніки від початку року обстежили понад 160 тис. га сільгоспземель в Україні з визначених для пріоритетного очищення 470 тис. га, що на 10 тис. га більше, ніж двома тижнями раніше, повідомило Міністерство економіки у вівторок із посиланням на дані обласних військових адміністрацій (ОВА).

За даними ОВА, минулого тижня піротехніки обстежили понад 3,5 тис. га сільгоспземель у чотирьох регіонах України. Так, у Харківській області обстежено 135 га сільгоспугідь, Чернігівській - 393 га, Миколаївській - 1 019 га, Херсонській - 1 968 га.

"Український уряд працює над посиленням можливостей операторів протимінної діяльності. Зокрема, суттєво прискорить темпи обстеження та розмінування територій використання машин для розмінування та сучасних технологій обстеження", - зазначило Мінекономіки.

За його даними, до кінця року Україна розраховує на постачання 50 машин для розмінування та іншого необхідного обладнання.

"Зроблено важливі кроки щодо налагодження виробництва комплектуючих до машин іноземних зразків в Україні: у рамках Конференції з відновлення в Лондоні українські, хорватські та данські виробники підписали відповідні меморандуми", - додала перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, також уряд підтримує масштабування виробництва суто вітчизняних розробок, наприклад розроблених харківськими виробниками машин для підготовки ґрунту до розмінування, які наразі проходять сертифікацію.