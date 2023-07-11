Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, у 2025-му - в Нідерландах

Наступний саміт Організації Північноатлантичного договору відбудеться у 2024 році у Вашингтоні, а у 2025-му - в Нідерландах.

Про це йдеться в підсумковому комюніке, затвердженому у вівторок у Вільнюсі за підсумками саміту НАТО.

"Ми висловлюємо вдячність за щедру гостинність, надану нам Литовською Республікою. Ми з нетерпінням очікуємо нової зустрічі з нагоди 75-річчя Північноатлантичного союзу у Вашингтоні, округ Колумбія, у 2024 році, а потім - зустрічі в Нідерландах у 2025 році", - зазначено в документі.