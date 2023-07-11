В окупованому Генічеську посилено репресії проти місцевих жителів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти істотно посилили репресії проти громадян України в місті Генічеську Херсонської області, повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці у вівторок.

"За наявною інформацією, потрапити "на підвал" стало в рази легше, оскільки місцеві колаборанти, бажаючи вислужитися перед російською окупаційною владою, постійно здійснюють наклепи на громадян, проводять безпідставні перевірки. Також окупанти погрожують місцевому населенню, що у разі відсутності паспорта РФ громадян примусово депортують до Сибіру та конфіскують усе майно", - йдеться в повідомленні.