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14:04 11.07.2023

Німеччина передасть Києву військову допомогу на EUR700 млн

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Німеччина передасть Києву військову допомогу на EUR700 млн

Влада ФРН передасть Україні пакет військової допомоги майже на EUR700 млн, повідомляє у вівторок агентство ЕФЕ з посиланням на німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса.

"Йтиметься про озброєння, які Україна вважає пріоритетними: системи ППО, танки, артилерію", - сказав міністр.

ЕФЕ зазначає, що, зокрема, йдеться про 25 танків Leopard 1 A5, 40 БМП Marder, дві пускові установки Patriot. Також ФРН передасть 20 тис. артилерійських снарядів.

Таке оголошення про військову допомогу приурочено до саміту НАТО у Вільнюсі.

Теги: #німеччина #військова_допомога

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