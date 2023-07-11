Німеччина передасть Києву військову допомогу на EUR700 млн

Влада ФРН передасть Україні пакет військової допомоги майже на EUR700 млн, повідомляє у вівторок агентство ЕФЕ з посиланням на німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса.

"Йтиметься про озброєння, які Україна вважає пріоритетними: системи ППО, танки, артилерію", - сказав міністр.

ЕФЕ зазначає, що, зокрема, йдеться про 25 танків Leopard 1 A5, 40 БМП Marder, дві пускові установки Patriot. Також ФРН передасть 20 тис. артилерійських снарядів.

Таке оголошення про військову допомогу приурочено до саміту НАТО у Вільнюсі.