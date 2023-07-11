Мін'юст України: Росіяни перебувають у полоні в середньому 2-3 місяці, умови відповідають Женевській конвенції

Російських військовополонених утримують в умовах, у яких перебувають і офіцери ЗСУ, у середньому росіяни перебувають у полоні 2-3 місяці, при цьому доступ до них мають міжнародні організації, журналісти та правоохоронні органи, повідомляють у Міністерстві юстиції України.

"Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні виникла необхідність забезпечення утримання військовополонених. Цю функцію було покладено на Міністерство юстиції України. Ми створили дільниці та табір для тримання військовополонених і забезпечили їх утримання згідно з Женевською конвенцією", - йдеться в повідомленні заступниці міністра юстиції України Олени Висоцької, розміщеному у вівторок на сайті Мін'юсту.

У повідомленні наголошується, що військовополонених утримують в умовах, "в яких живуть, харчуються і медично обслуговуються офіцери Збройних сил України".

"У полоні в середньому росіяни перебувають 2-3 місяці. При цьому до них мають доступ міжнародні організації, журналісти, різні правоохоронні органи. Україна показує, що навіть з військовополоненими ми поводимось гідно", - наголошується в повідомленні заступника міністра.