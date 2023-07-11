Події

11:26 11.07.2023

Волонтери Червоного Хреста України вчилися реагувати на випадок теракту на АЕС

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Волонтери Червоного Хреста України вчилися реагувати на випадок теракту на АЕС

Команда волонтерів Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) відпрацьовувала навички на випадок терористичного акту на Запорізькій АЕС.

"Команда Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України відпрацювала алгоритми розгортання пункту допомоги, надання постраждалим першої допомоги, реєстрації та збору даних евакуйованих, допомоги службам порятунку, видачі продуктових наборів, евакуації та супроводу постраждалих", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Як розповіли в ТЧХУ, навчання відбувалися два дні в цілодобовому режимі в Черкаській області.

"Програвалися різні ситуації щодо порятунку людей, наприклад на воді та з висоти. Крім того, рятувальники проводили тренування з відкачування води у підтоплених місцях, розгортання пунктів санітарної обробки людей, спеціальної обробки техніки, надання медичної й психологічної допомоги тощо", - зазначили в ТЧХУ.

У навчаннях взяли участь рятувальники головного управління ДСНС України у Черкаській області, медичні працівники екстреної медичної служби, працівники Національної поліції України та інших служб порятунку.

 

Теги: #навчання #заес #тчху

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