Столтенберг: Завершується робота над декларацією саміту, в якій буде прописано "позитивний і сильний меседж" щодо шляху України до членства в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що союзники завершують роботу над заключною декларацією саміту щодо України, де буде чітко прописано "позитивний і сильний меседж" щодо її шляху до членства в альянсі.

Про це він сказав у вівторок у Вільнюсі на Публічному форумі, який відбувся перед початком саміту союзників.

"За декілька годин ви побачите мову (декларації). Наразі ми завершуємо роботу над комюніке, де у нас буде (прописана конкретна) мова (щодо перспективи членства). Я вже сказав дещо про елементи, які, як я вважаю, будуть там, але це лідери затверджуватимуть комюніке, і тоді ви зможете прочитати, що конкретно там написано. Але те, що я можу сказати, так це те, що там буде позитивний і сильний меседж про Україну та її шлях уперед до членства", - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання про зміст декларації щодо України.

Генсек нагадав, що ці згадані ним "елементи" він представив у травні на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ в Осло в пакеті, "як просуватися вперед щодо членства". "Це пакет із трьома елементами: перший - посилити практичну підтримку, створивши багаторічну програму підтримки, щоб українські збройні сили були повністю сумісними зі збройними силами НАТО. Це перший елемент. Другий елемент - це посилити політичні зв'язки шляхом створення Ради Україна - НАТО - я очікую, що інавгураційне засідання відбудеться завтра. Це буде новий організм, у рамках якого ми будемо зустрічатися як рівні - Україна і союзники з НАТО. Третій елемент пакету був про те, щоб прибрати вимогу пройти через виконання Плану дій щодо членства, тому що Україна пройшла довгий шлях відтоді, як ми ухвалили рішення у 2008 році, що наступний крок буде ПДЧ. Україна наразі ближче до НАТО, і я думаю, що настав час, щоб це відобразити в рішеннях НАТО", - знову розповів він суть своїх пропозицій.

Підсумовуючи сказане вище, Столтенберг сказав: "Усе це разом, включно з тим, що ми зробимо абсолютно чітким, що Україна буде членом, приберемо ПДЧ і зробимо їхні сили повністю сумісними з натовськими, створивши Раду Україна - НАТО, - усе це разом надішле чіткий меседж НАТО Україні".

Відповідаючи на запитання, чи стурбований він тим, що це буде заморожений конфлікт, генсек знову констатував, що "війни за своєю природою неможливо передбачити". "Вони можуть тривати довше, ніж ми очікуємо. Але ми продовжуватимемо бути з Україною стільки, скільки буде потрібно. Це буде чіткий меседж нашого саміту", - підтвердив Столтенберг позицію союзників.

При цьому він також зазначив, що під час контрнаступу "українці відвойовують території, виштовхуючи російських окупантів". "Але їм потрібна допомога, оскільки росіяни підготували сильні позиції оборони - мінні поля, зуби дракона та інші оборонні споруди. Це виклик, але з нашого боку ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - додав генсек.

Відповідаючи на запитання про те, чи не ослабне підтримка з боку США у світлі майбутніх президентських виборів, Столтенберг констатував, що "ми бачили величезну волю всіх союзників, включно з Північною Америкою, підтримувати Україну". "І якщо ми подивимося на опитування, то ця підтримка залишається дуже високою. Звісно, вона різниться від країни до країни, але головний меседж обох партій у США дуже сильний, так само як і в Європі, і в Канаді - стояти поруч з Україною. Я переконаний, що підтримка України сильна, тому що люди відчувають солідарність з Україною. Буде викликом для України, якщо президент Путін переможе, але я також думаю, що люди розуміють дуже простий факт, що якщо президент Путін переможе в Україні, це буде погано не лише для українців, але це буде небезпечно для нас, тому що меседж буде для всіх авторитарних лідерів, що якщо вони використають військову силу, порушать міжнародне право та вторгнуться в інші країни, вони отримують те, що вони хочуть, і це робить світ небезпечнішим, і ми будемо вразливішими. У наших інтересах безпеки підтримувати Україну, і це тому я вітаю сильну підтримку союзників", - обґрунтував свою думку Столтенберг.