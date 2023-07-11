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08:08 11.07.2023

США консультувалися із союзниками щодо надання Україні касетних боєприпасів

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США консультувалися із союзниками щодо надання Україні касетних боєприпасів

Представник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив, що США консультувалися із союзниками щодо надання Україні касетних боєприпасів та ухвалили це рішення з урахуванням кількох факторів.

"Ми ретельно консультувалися з нашими союзниками і партнерами з приводу цього рішення... Це було дуже важке рішення для адміністрації... Я знаю, це було важке рішення для президента, ґрунтуючись на тому, що сказав радник із національної безпеки. І це було рішення, яке ми ухвалили, виходячи з низки обставин", - заявив Міллер під час брифінгу.

Представник Держдепу акцентував, що українські війська зараз ведуть контрнаступ із використанням величезної кількості артилерії, і запаси боєприпасів вичерпуються.

"Таким чином, ми опинилися перед вибором: або допустити, щоб в України закінчилися боєприпаси, або потенційно їх не вистачило", - наголосив чиновник.

Він зазначив, що США надали боєприпаси, отримавши дуже серйозні гарантії від України.

"По-перше, найголовніше, що вони будуть використовувати їх лише проти військових цілей... І, по-друге, що вони проведуть великі операції з розмінування після завершення цих бойових дій, у чому ми їм надамо підтримку", - додав Міллер.

 

 

 

Теги: #україна_сша #касетні_боєприпаси

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