Посол США Девіс та голова Всеукраїнської ради церков обговорили захист свободи віросповідання

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс провела зустріч із головою Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Валерієм Антонюком, під час котрої обговорили захист свободи віросповідання під час війни, повідомила пресслужба посольства США.

"Сприяння та захист свободи віросповідання залишаються ключовим пріоритетом. Я зустрілася з Валерієм Антонюком, головою Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, щоб висловити підтримку їхній невтомній діяльності із захисту свободи віросповідання під час війни та допомоги тим, хто ризикує стати жертвою переслідувань серед релігійних громад України", - йдеться у повідомленні у телеграмі посольства у п'ятницю.

Допис ілюстровано спільним фото зустрічі Девіс та Антонюка.