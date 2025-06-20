Інтерфакс-Україна
Події
19:29 20.06.2025

Посол США Девіс та голова Всеукраїнської ради церков обговорили захист свободи віросповідання

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Посол США Девіс та голова Всеукраїнської ради церков обговорили захист свободи віросповідання

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс провела зустріч із головою Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Валерієм Антонюком, під час котрої обговорили захист свободи віросповідання під час війни, повідомила пресслужба посольства США.

"Сприяння та захист свободи віросповідання залишаються ключовим пріоритетом. Я зустрілася з Валерієм Антонюком, головою Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, щоб висловити підтримку їхній невтомній діяльності із захисту свободи віросповідання під час війни та допомоги тим, хто ризикує стати жертвою переслідувань серед релігійних громад України", - йдеться у повідомленні у телеграмі посольства у п'ятницю.

Допис ілюстровано спільним фото зустрічі Девіс та Антонюка.

 

Теги: #україна_сша #релігія

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