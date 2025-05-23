Інтерфакс-Україна
Економіка
19:04 23.05.2025

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

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Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

Перша віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко отримала ноту від тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі С. Девіс, що завершило запуск Американсько-українського інвестиційного фонду, повідомило Міністерство економіки на своєму сайті.

"Відтак з 23 травня Американсько-український інвестиційний фонд запущено", – зазначено у пресрелізі.

Мінекономіки нагадало, що 13 травня український уряд передав свою ноту, а також Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та державна організація "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства" (ДПП) підписали дві угоди про комерційне партнерство.

Перший заступник міністра Олексій Соболєв раніше уточняв, що ці договори набувають чинності разом із міжурядовою угодою - 23 травня цього року, на 10-й день після опублікованого напередодні закону про її ратифікацію.

За його словами, наступними етапами стане визначення всіх представників від США та України (по троє від кожної сторони), узгодження інвестиційних протоколів і затвердження умов для залучення інвестиційних радників серед відомих світових компаній.

"Операційно фонд буде готовий через 40-60 днів", - оцінив 13 червня необхідний час перший заступник міністра.

Як повідомлялося, 30 квітня США та Україна підписали угоду про створення фонду відновлення з розподілом участі 50/50. Вона містить 12 статей, стосується окресленого в ній переліку критичних матеріалів, нафти і газу, має фінансовий характер. Від України учасником фонду є Агентство ДПП зі сфери управління Мінекономіки, від США - DFC.

Верховна Рада 8 травня ратифікувала цю угоду і вже ухвалила в першому читанні необхідні зміни до Бюджетного кодексу, остаточне ухвалення яких очікується на початку червня.

Початковим внеском України до фонду є 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин. Угода стала відома як "угода про надра" або "угода про корисні копалини". За її ратифікацію проголосували 338 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як пояснював раніше заступник міністра - торговий представник України Тарас Качка, першочерговий внесок для того, щоб фонд став операційно спроможним, зробить DFC.

Фонд може інвестувати в проєкти з видобутку корисних копалин і пов'язані з ними інфраструктурні проєкти. Крім того, власники нових ліцензій, згідно з міжурядовою угодою, будуть зобов'язані пропонувати йому участь у проєктах видобутку в разі відсутності у них внутрішніх ресурсів для цього, а також - продукції, яку вони отримуватимуть від розробки цих родовищ.

Теги: #україна_сша #фонд

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