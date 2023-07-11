Російські війська 26 разів обстріляли прикордоння Сумської області

Російські окупанти протягом дня 26 разів обстріляли 8 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано приблизно 180 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 180 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Глухівська, Дружбівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Серединно-Будська, Хотинська громади", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Зокрема, по Краснопільській громаді ворог гатив із мінометів (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів).

Хотинську громаду обстріляли з вертольота некерованими авіаційними ракетами (НАР) (14 вибухів). Також був артилерійський обстріл (РСЗВ) (17 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (36 вибухів), гранатометний обстріл (АГС) (11 вибухів), артобстріл (4 вибухи) та обстріл із РСЗВ (5 вибухів).

На Юнаківську громаду ворог скинув 4 міни.

Глухівська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (50 вибухів).

Дружбівська громада була під мінометним обстрілом (7 вибухів).

На Есманську громаду ворожий БПЛА скинув 9 вибухових пристроїв.

У Середино-Будській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).

За даними ОВА, попередньо - без втрат серед мирних жителів і руйнувань цивільної інфраструктури.