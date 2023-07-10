Події

23:56 10.07.2023

Вступ Швеції до НАТО був однією з тем зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана в Стамбулі – Жовква

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Вступ Швеції до НАТО був однією з тем зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана в Стамбулі – Жовква

Україна вітає політичний компроміс, досягнутий за результатами зустрічі прем’єр-міністра Швеці Ульфа Кристоферссона, президента Туреччини Реджепа Ердогана та Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, який дозволив вирішити питання вступу Швеції до НАТО.

"Це позитивно для України – чим більше безпеки в сусідніх регіонах, тим легше Україні боротися з агресією та наближати перемогу", - сказав в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок заступник голови Офісу резидента України Ігор Жовква.

За його словам, "Швеція завжди була надійним союзником України та буде мати ще більше можливостей допомагати Україні в якості члена НАТО".

"Під час перемовин з президентом Ердоганом 7 липня глава української держави підіймав питання про необхідність розблокування вступу Швеції до НАТО та був почутий президентом Ердоганом. Тому в цьому успіхі є вагома частина зусиль президента України", - підкреслив Жовква.

"Сподіваємось, що після швидкого закінчення формальних процедур Швеція стане 33 членом НАТО. Наступним успіхом для саміту НАТО мають стати відповідні та позитивні рішення для України", - наголосив він.

Теги: #туреччина #швеція #україна_нато #жовква

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