Події

22:02 10.07.2023

На Таврійському напрямку втрати окупантів склали понад дві роти вбитими і пораненими

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На Таврійському напрямку втрати окупантів склали понад дві роти вбитими і пораненими

За добу Сили оборони усунули понад дві роти окупантів на Таврійському напрямку і продовжують просуватися вперед, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Йдемо вперед. На Таврійському напрямку рух Сил оборони триває. Ворог знищується. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1179 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими і пораненими склали понад дві роти", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Також за його словами, знищено 17 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, танк, БМП, 2 БПЛА "Zala", БПЛА "Supercam", самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", станцію РЕБ (радіоелектронної боротьби - ІФ-У), комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" та автомобільну техніку.

Крім того, зазначив Тарнавський, було знищено 9 складів боєприпасів ворога.

 

 

 

Теги: #зсу #напрямок #таврійський #тарнавський

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