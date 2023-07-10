Зеленський анонсував двосторонні зустрічі у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський фактично підтвердив свою участь у саміті НАТО, анонсувавши двосторонні зустрічі у Вільнюсі.

"Також важливо, що у Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різного рівня - країни Європи, Америка, Канада, Японія... Пріоритети абсолютно очевидні - це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад на всій території країни, ми працюємо над створенням повноцінного повітряного щита", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Це також зброя для фронту - будуть у Вільнюсі переговори з цього приводу. Звісно, ми говоритимемо і про інші аспекти захисту життя і нашої спільної безпеки", - зазначив він.

У день початку саміту, який тепер немислимий без України, сказав Зеленський, буде вже 503-й день повномасштабної війни.

"Це багато говорить про нашу силу – силу українського народу, який в умовах такої війни, після стількох битв і днів має силу, без якої безпеку Європи – просто її вже не уявити.", - заявив президент.