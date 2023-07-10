Події

21:09 10.07.2023

Кількість жертв у результаті авіаудару по Оріхову збільшилася до семи осіб, пошукові роботи завершено

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Кількість жертв у результаті авіаудару по Оріхову збільшилася до семи осіб, пошукові роботи завершено

Унаслідок ворожого авіаудару, завданого по будівлі під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, загинуло 7 осіб, пошукові роботи завершено, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"7 загиблих унаслідок авіаудару в Оріхові: пошукові роботи завершено", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в понеділок.

Як уточнили в ДСНС, "10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох осіб без ознак життя".

Як повідомлялося, у неділю близько 13-ї години російські війська завдали авіаудару по будівлі під час видачі гуманітарної допомоги в житловому кварталі міста, де в цей час перебували люди. Унаслідок обстрілу зруйновано частину будівлі. Врятовано з-під завалів 11 осіб, їх передали лікарям швидкої допомоги.

 

 

 

Теги: #жертви #запорізька #авіаналіт

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