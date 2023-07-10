Події

19:42 10.07.2023

Кулеба закликав уряд Німеччини не блокувати прискорений шлях України до НАТО

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Кулеба закликав уряд Німеччини не блокувати прискорений шлях України до НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряд ФРН не блокувати швидкий вступ України до НАТО. Про це пише Bild із посиланням на інтерв'ю Кулеби телеканалу ARD у понеділок.

"Я закликаю уряд Німеччини не повторювати помилок, яких припустилася [канцлерка Ангела] Меркель у 2008 році", - наводить слова глави українського МЗС Bild.

Як зазначає видання, "за словами Кулеби, за якнайшвидший вступ України до НАТО вже висловилася переважна більшість членів військового блоку. На саміті НАТО в Бухаресті 2008 року Німеччина і Франція не підтримали членства України".

У повідомленні наголошується, що за даними видання, "уряди США і Німеччини мають намір блокувати заявку України на вступ до НАТО на найближчому саміті, який розпочнеться завтра у Вільнюсі. Уряд Олафа Шольца наполягає на недоречності будь-яких формулювань про "майже готовий вступ України до НАТО".

 

 

Теги: #нато #позиція #кулеба

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