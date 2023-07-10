Окупанти обстріляли Авдіївку та Гостре Донецької області, 2 людини загинули, 3 - поранені

У понеділок удень російські окупанти обстріляли з артилерії селище міського типу Гостре і місто Авдіївка Донецької області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє - дістали поранень, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 10 липня 2023 року близько 14:40 війська РФ відкрили вогонь по приватному сектору смт Гостре Покровського району. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. Зазнали мінно-вибухових травм троє чоловіків у віці, серед них - батько та син. Усім потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Також близько 15:00 ворог обстріляв Авдіївку, у власному будинку загинув чоловік.

Крім цього, внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджено приватні домоволодіння та господарські будівлі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).