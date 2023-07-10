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15:47 10.07.2023

Рада Україна-НАТО проведе перше засідання 12 липня

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Рада Україна-НАТО проведе перше засідання 12 липня

Перше засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 12 липня, йдеться в програмі саміту альянсу.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті альянсу, засідання Ради Україна-НАТО "на рівні глав держав та урядів, включаючи Швецію", відбудеться 12 липня о 13:00.

Заплановано також публічне вступне слово генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

У програмі зазначено, що о 12:45 відбудеться спільна пресконференція за підсумками двосторонньої зустрічі генерального секретаря НАТО і президента України Володимира Зеленського.

Поки що офіційного підтвердження Києва про участь Зеленського у Вільнюському саміті немає.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що впевнений, що на саміті у Вільнюсі буде оголошено про появу формату "Рада Україна - НАТО", яка прийде на зміну Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що в разі затвердження союзниками підвищення рівня відносин з Україною, з Комісії Україна-НАТО до Ради, Київ отримає рівні з членами альянсу права.

Теги: #нато #саміт #україна_нато

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