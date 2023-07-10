ПВК "Вагнер" продовжує вербування в РФ і проводить ротацію в ЦАР - ISW

Приватна військова компанія "Вагнер", як і раніше, займається вербуванням у РФ, тоді як Міністерство оборони РФ проводить конкуруючу роботу з вербування бойовиків "Вагнера" для підписання контрактів із відомством.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW), Міноборони РФ приймає найманців ПВК "Вагнер" для служби за контрактом із Міноборони Росії в Молькіно Краснодарського краю.

"9 липня невідомі особи опублікували зображення того, що, мабуть, є установчим статутом ПВК "Вагнер", можливо, для того, щоб представити групу "Вагнер" як професійну організацію. Витік може бути частиною спроби реабілітувати імідж "Вагнера" після повстання Пригожина (ватажок ПВК Євген Пригожин - ІФ-У) 24 червня... Залишається незрозумілим, кому вигідний витік можливого установчого документа "Вагнера", оскільки цей документ робить групу "Вагнер" професійною і привабливою порівняно зі звичайними російськими збройними силами", - ідеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що рішення президента РФ Володимира Путіна не розправлятися швидко з групою "Вагнер" і не переслідувати в судовому порядку учасників заколоту ставить його самого і його підлеглих у незручне становище, а рішення не розпоряджатися нею заважає Путіну й іншим російським впливовим гравцям дізнатися, як взаємодіяти з ПВК, її лідерами та бійцями.

Прессекретар президента Центральноафриканської Республіки (ЦАР) Альберт Ялоке Мокпем заявив 8 липня, що співробітники групи "Вагнер", які залишають ЦАР, проводять ротацію і не йдуть. "Деякі співробітники "Вагнера" в ЦАР можуть іти після відмови підписувати контракти з МО РФ, враховуючи аналогічні повідомлення про відхід співробітників "Вагнера" із Сирії. Персонал "Вагнера" може намагатися залишитися в ЦАР, щоб зберегти контроль над операціями з видобутку природних ресурсів у ЦАР, які належать "Вагнеру", - зазначають в ISW.