Зловмисники з числа військових і цивільних виманювали пальне в АЗС під приводом допомоги ЗСУ

У м. Дніпро співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили організовану групу, яка виманила у працівників АЗС понад 50 тонн пального під виглядом допомоги військовим.

"До групи входили шість військовослужбовців і четверо цивільних. Вони підробляли листи від імені керівництва однієї з військових частин, у яких просили представників АЗС надати пальне для нібито виконання бойових завдань підрозділами ЗСУ", - ідеться в повідомленні ДБР у понеділок.

За інформацією бюро, протягом чотирьох місяців представники АЗС, не підозрюючи обману, надали зловмисникам пального на 2,5 млн грн.

"Загалом ділки отримали понад 50 тонн бензину та дизельного пального, яке вони перепродували на території Дніпропетровської області", - уточнюється в повідомленні.

Під час обшуку у зловмисників вилучено чорнові записи, підроблені штампи та печатки військової частини.