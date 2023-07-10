Події

11:04 10.07.2023

Окупанти вночі вдарили по Краматорську, 115 разів обстріляли Вугледар, у Ямполі поранено цивільного

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Одного цивільного поранено в Ямполі Лиманської громади внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в понеділок уранці.

"Серед ночі росіяни завдали удару по Краматорську - влучили по території підприємства. На волноваському напрямку росіяни 115 разів обстріляли Вугледар - без постраждалих", - ідеться в повідомленні.

За словами Кириленка, на донецькому напрямку під ранок було два масовані артобстріли Авдіївки - у зоні ураження чотири вулиці. Зафіксовано обстріли Красногорівки та Костянтинівки Мар'їнської громади, околиць Очеретинської громади.

На горлівському напрямку в Плещіївці Іллінівської громади пошкоджено будинок. У Торецьку пошкоджено чотири будинки та котельню, у Дружбі Торецької громади пошкоджено п’ять будинків. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки.

Теги: #обстріли #донецька_область

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