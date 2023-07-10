Прокуратура повідомляє про 4 загиблих і 13 поранених в Оріхові Запорізької області

У неділю, 9 липня, близько 13:20 військові РФ під час авіаобстрілу міста Оріхів влучили в об'єкт цивільної інфраструктури: унаслідок ворожої атаки загинуло чотири особи, ще 13 зазнали поранень, дані щодо постраждалих уточнюють, повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм.

Раніше повідомлялося про 11 постраждалих і чотирьох загиблих.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області, інформує Офіс генпрокурора.