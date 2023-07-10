Події

09:08 10.07.2023

Унаслідок авіаудару окупантів під час роздачі гумдопомоги в Запорізькій області загинули четверо цивільних, 11 поранені

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Унаслідок авіаудару окупантів під час роздачі гумдопомоги в Запорізькій області загинули четверо цивільних, 11 поранені

Унаслідок авіаудару російських окупантів під час роздачі гуманітарної допомоги в Запорізькій області загинули четверо цивільних, 11 поранені, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Запоріжжя. Війська РФ здійснили авіаудар по Оріхівській ЗОШ, де в цей час мирні громадяни отримували гуманітарну допомогу. Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю. Внаслідок вибуху загинули четверо громадян, ще 11 дістали поранень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що авіабомба майже повністю зруйнувала будівлю.

Крім того, під завалами зруйнованого закладу опинилися понад 15 осіб, які перебували всередині та поруч зовні. Також було пошкоджено житлові будинки й інші об'єкти цивільної інфраструктури, розташовані поруч з епіцентром вибуху.

Водночас рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих - трьох жінок, 1976, 1978 і 1980 років народження, а також чоловіка 1976 р. н. Ще 11 урятованих громадян із пораненнями різного ступеня тяжкості після надання першої медичної допомоги було госпіталізовано.

"Рятувальні роботи наразі тривають. Сапери встановлюють тип застосованого по мирному населенню боєприпасу", - наголосили в МВС.

Теги: #школа #авіаудар #оріхів

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