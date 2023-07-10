Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Уди, Дворічну, Красне Перше та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено приватні житлові та багатоквартирні будинки. У районах Колодязного та Кислівки Куп'янського району ворог використовував бойову авіацію. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.