В Україні затвердили новий нагрудний знак для нагородження військових

Затверджено новий нагрудний знак для нагородження сержантів та старшин, повідомляє Military Media Center.

З метою підтримки військових традицій запроваджено почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних сил України "Кращий сержант (старшина) Збройних сил України".

Цим нагрудним знаком нагороджуватимуть військовослужбовців сержантського та старшинського складу, які брали безпосередню участь у бойових діях, виявили мужність та ініціативність при виконанні бойових завдань, ефективно керували особовим складом.