ЗС України на півдні закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, розмінування та обстрілювання цілей ворога

Збройні сили України на півдні закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, розмінування та обстріл цілей ворога, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На напрямках наступу наших сил оборони - Мелітопольському та Бердянському - тривають гарячі бої. Йде процес закріплення на досягнутих рубежах", - написала вона в телеграм-каналі.

За її словами, ЗС України проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогняне ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, у готовності до продовження наступальних дій.

Разом із тим, на сході на авдіївському, мар'їнському, куп'янському, лиманському напрямках наступу ворога без змін тривають бої.

"На Бахмутському напрямку ворог в обороні. На південному флангу є певне просування наших військ. На північному флангу бої без зміни положень", зазначила заступниця міністра.

Маляр підсумувала, що активна робота сил оборони на таврійському напрямку триває.