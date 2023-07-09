У Польщі з'явилася онлайн-платформа для захисту прав українців, яка допоможе зорієнтуватися на ринку праці або отримати юридичну консультацію, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Це один із розділів сайту Міжнародного комітету порятунку (IRC). У ньому українським шукачам притулку роз'яснюються їхні права. Зокрема, щоб орієнтуватися на ринку праці та вберегтися від недобросовісних роботодавців. Також тут можна отримати додаткові відомості або юридичну підтримку від партнерів", - ідеться в повідомленні Мінреінтеграції в неділю в телеграм-каналі.

Як повідомляється, також проконсультувати можуть у Центрах підтримки та інтеграції.

Вони розташовані: м. Познань: вул. Товарова, 35/3A, 61-896, м. Катовіце: вул. Хожовська, 6 (перший поверх), 40-101.