Події

20:29 09.07.2023

У Польщі з'явилася онлайн-платформа для захисту прав українців

1 хв читати
У Польщі з'явилася онлайн-платформа для захисту прав українців

У Польщі з'явилася онлайн-платформа для захисту прав українців, яка допоможе зорієнтуватися на ринку праці або отримати юридичну консультацію, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Це один із розділів сайту Міжнародного комітету порятунку (IRC). У ньому українським шукачам притулку роз'яснюються їхні права. Зокрема, щоб орієнтуватися на ринку праці та вберегтися від недобросовісних роботодавців. Також тут можна отримати додаткові відомості або юридичну підтримку від партнерів", - ідеться в повідомленні Мінреінтеграції в неділю в телеграм-каналі.

Як повідомляється, також проконсультувати можуть у Центрах підтримки та інтеграції.

Вони розташовані: м. Познань: вул. Товарова, 35/3A, 61-896, м. Катовіце: вул. Хожовська, 6 (перший поверх), 40-101.

 

Теги: #права #польща #онлайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 06.07.2023
Польща звернулася до Європейської комісії з вимогою заборонити імпорт української малини

Польща звернулася до Європейської комісії з вимогою заборонити імпорт української малини

07:28 06.07.2023
Велика Британія і Польща виступили за прискорений вступ України в НАТО

Велика Британія і Польща виступили за прискорений вступ України в НАТО

18:44 05.07.2023
Володимир Носов, СЕО WhiteBIT, розповів про подробиці виходу криптобіржі на ринок Польщі

Володимир Носов, СЕО WhiteBIT, розповів про подробиці виходу криптобіржі на ринок Польщі

15:36 05.07.2023
Прем'єри Польщі та Італії закликають до сильних гарантій безпеки для України

Прем'єри Польщі та Італії закликають до сильних гарантій безпеки для України

09:49 05.07.2023
Потяги з Польщі затримуються через травмування людини в Перемишлі - УЗ

Потяги з Польщі затримуються через травмування людини в Перемишлі - УЗ

14:15 04.07.2023
Польща ініціює експериментальний КПП для прискорення пропуску вантажівок на кордоні з Україною

Польща ініціює експериментальний КПП для прискорення пропуску вантажівок на кордоні з Україною

07:21 02.07.2023
Чисельність армії має значення, про що свідчить війна в Україні - Міністр оборони Польщі

Чисельність армії має значення, про що свідчить війна в Україні - Міністр оборони Польщі

17:44 30.06.2023
Польща готова взяти участь у програмі НАТО Nuclear Sharing - Моравецький

Польща готова взяти участь у програмі НАТО Nuclear Sharing - Моравецький

07:52 29.06.2023
Польща посилює кордон у відповідь на переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі

Польща посилює кордон у відповідь на переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі

19:57 28.06.2023
Президенти України та Польщі провели двосторонню зустріч у Києві

Президенти України та Польщі провели двосторонню зустріч у Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстріляли Берислав, постраждав директор лікарні

Зеленський подякував жителям Волинської області за допомогу в прийомі переселенців і лікуванні воїнів

Зеленський про саміт НАТО у Вільнюсі: Домовилися з Дудою діяти разом

Унаслідок пожежі на столичній АЗС постраждало троє людей

Зеленський і Дуда зустрічаються в Луцьку

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Берислав, постраждав директор лікарні

Кулеба про розмову з Блінкеном: Працюємо над тим, щоб рішення саміту НАТО були виграшними для всіх

ЗС України за добу вразили три ворожі райони зосередження, два артустановки та дві станції РЕБ

Президент Латвії: Ми допомагатимемо Україні до повної її перемоги

ЗС України продовжують контрнаступ на мелітопольському та бердянському напрямках

Рух Броварським проспектом відновлено

Зеленський подякував жителям Волинської області за допомогу в прийомі переселенців і лікуванні воїнів

Міністри культури України, Латвії, Польщі та Литви ініціюють створення Міжнародного фонду охорони культурної спадщини України

Пожежа на АЗС виникла внаслідок удару легкової автівки в заправну колонку

Рух у Києві на Броварському проспекті від вул.Братиславської до вул.Будівельників перекрито через пожежу на АЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА