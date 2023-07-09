Зеленський подякував жителям Волинської області за допомогу в прийомі переселенців і лікуванні воїнів

Президент України Володимир Зеленський подякував владі та жителям Волинської області, які прийняли переселенців, допомагають лікувати та реабілітувати воїнів.

"Тут, у Луцьку в замку Любарта провів сьогодні тривалу нараду щодо ситуації в регіоні. Безпека, ситуація на кордоні, ситуація в прикордонних районах сусідньої Білорусі, пріоритет зміцнення кожної області всього нашого північного кордону. Були доповіді військових, правоохоронців, місцевої влади. Ми проаналізували підготовку, забезпечення наших сил оборони і безпеки відповідних підрозділів Волині", - сказав він у відеозверненні в неділю.

Він також "вдячний усім у Луцьку, всім в інших містах і громадах області, де прийняли переселенців, де допомагають лікувати й реабілітувати наших воїнів".

"Була доповідь про соціальну ситуацію в області, потреби людей, енергетику, забезпечення водою, бюджетне забезпечення і для людей, і для соціальної сфери, стан укриттів, робочі місця в області. Уряд підтримує і буде підтримувати", - сказав він.