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19:04 09.07.2023

Міністри культури України, Латвії, Польщі та Литви ініціюють створення Міжнародного фонду охорони культурної спадщини України

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Міністри культури України, Латвії, Польщі та Литви ініціюють створення Міжнародного фонду охорони культурної спадщини України

Міністри культури України, Латвії, Польщі, Литви та Естонії за участю представника ЮНЕСКО ініціювали посилення підтримки культурної спадщини України через спеціальні фінансові інструменти та створення Міжнародного фонду охорони культурної спадщини України, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Разом з нашими близькими партнерами міністрами культури Латвії Наурісом Пунтулісом, Польщі Пйотром Глінським, Литви Сімонасом Каірісом, Естонії Хейді Пурга та помічником Генерального директора з питань культури ЮНЕСКО Ернесто Оттоне провели зустріч, присвячену збереженню культурної спадщини в Україні", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Як повідомив Ткаченко, учасники зустрічі підписали "з колегами Спільну декларацію, де зафіксували необхідність та ініціативу створення двох фінансових інструментів для підтримки культурної спадщини України".

"... українська нематеріальна спадщина знаходиться під загрозою через російське вторгнення. І я вдячний нашим друзям за сталу підтримку. За розуміння того, що збереження культурної спадщина Україна потребую підтримки всіх країн - партнерів. Лише разом ми зможемо подолати ворога та будувати наше спільне майбутнє", - підсумував Ткаченко.

 

 

 

Теги: #культура #фонд #підтримка

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