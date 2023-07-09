Бундестаг схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для України

Бюджетний комітет парламенту Німеччини схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, бойового танка Leopard 2 та бойової машини піхоти Puma для забезпечення власних потреб Бундесверу та на підтримку України.

"5 липня комітет із бюджету дав добро на закупівлю додаткових боєприпасів для Panzerhaubitze 2000, основного бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma", - ідеться на сайті Бундестагу.

Зазначається, що боєприпаси будуть спрямовані для покриття власних потреб Бундесверу, підтримки України, раніше надані боєприпаси якої підлягають заміні.

"Також замовлено навчальні боєприпаси MG", - наголошується в повідомленні.

"Напад Росії на Україну радикально змінив рамки політики безпеки. Це викликає необхідність закупівлі додаткових боєприпасів - для збройних сил Німеччини, а також для збройних сил України. Країна бореться за свою незалежність і використовує Panzerhaubitz 2000 та основний бойовий танк Leopard 2 з Німеччини - потреба в 155-мм артилерійських снарядах для гаубиці та 120-мм снарядах для основного бойового танка також покриваються за допомогою Німеччини", - йдеться в повідомленні Бундестагу.

У відомстві наголосили, що кожен проєкт закупівель Бундесверу обсягом понад 25 млн євро має бути схвалений бюджетним комітетом парламенту Німеччини до укладення контракту.