ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

Збройні сили України ліквідували 600 російських окупантів, 11 бронемашин, чотири танки, 20 артсистем і 19 БПЛА, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 234040 (+600) осіб ліквідовано, танків - 4078 (+4) од, бойових броньованих машин - 7964 (+11) од, артилерійських систем - 4366 (+20) од, РСЗВ - 668 (+7) од, засобів ППО - 413 (+3) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 309 (+0) од, БпЛА оперативно-тактичного рівня - 3685 (+19), крилатих ракет - 1271 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6929 (+15) од, спеціальної техніки - 628 (+9)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.