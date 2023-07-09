Події

08:08 09.07.2023

ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

1 хв читати
ЗС України за добу ліквідували 600 окупантів

Збройні сили України ліквідували 600 російських окупантів, 11 бронемашин, чотири танки, 20 артсистем і 19 БПЛА, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 234040 (+600) осіб ліквідовано, танків - 4078 (+4) од, бойових броньованих машин - 7964 (+11) од, артилерійських систем - 4366 (+20) од, РСЗВ - 668 (+7) од, засобів ППО - 413 (+3) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 309 (+0) од, БпЛА оперативно-тактичного рівня - 3685 (+19), крилатих ракет - 1271 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6929 (+15) од, спеціальної техніки - 628 (+9)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #війна #втрати #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:00 09.07.2023
ISW: Україна вже виграла від повстання ПВК "Вагнер" і може виграти ще більше

ISW: Україна вже виграла від повстання ПВК "Вагнер" і може виграти ще більше

07:19 09.07.2023
ЗС України за добу відбили понад 30 атак РФ

ЗС України за добу відбили понад 30 атак РФ

21:23 08.07.2023
Війська РФ готуються до можливих бойових дій у Криму

Війська РФ готуються до можливих бойових дій у Криму

20:27 08.07.2023
Кожен день повномасштабного вторгнення завдає екологічної шкоди на 4 млрд грн

Кожен день повномасштабного вторгнення завдає екологічної шкоди на 4 млрд грн

17:25 08.07.2023
ЗСУ 7 липня домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута і продовжили контрнаступ на трьох інших ділянках - ISW

ЗСУ 7 липня домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута і продовжили контрнаступ на трьох інших ділянках - ISW

14:29 08.07.2023
Війна в Україні забрала життя 9,18 тис. цивільних, ще майже 16 тис. поранено - ООН

Війна в Україні забрала життя 9,18 тис. цивільних, ще майже 16 тис. поранено - ООН

08:02 08.07.2023
ЗС України за добу ліквідували 630 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 630 окупантів

10:06 07.07.2023
Українські військові в четвер провели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках - ISW

Українські військові в четвер провели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках - ISW

08:04 07.07.2023
ЗС України ліквідували понад півтисячі окупантів

ЗС України ліквідували понад півтисячі окупантів

23:58 06.07.2023
Президент Чехії не бачить іншого закінчення війни, окрім української перемоги

Президент Чехії не бачить іншого закінчення війни, окрім української перемоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу відбили понад 30 атак РФ

Потрібно повернути всіх полонених – Зеленський після повернення захисників "Азовсталі"

Зеленський призначив Півненка командувачем Нацгвардії – ЗМІ

Зеленський із захисниками Азовсталі приїхав до Львова – ЗМІ

Окупанти обстріляли Лиман, вісім людей загинули, 13 поранено

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли територію суднобудівного заводу в Херсоні, один постраждалий

Кількість загиблих унаслідок обстрілу РФ Лимана збільшилася до дев’яти

Петиція з вимогою залишити український дубляж у кіно набрала необхідні 25 тис. голосів

Байден із 9 до 13 липня відвідає Велику Британію, Фінляндію та саміт НАТО у Вільнюсі

Глава МЗС Туреччини обговорив із Блінкеном розширення НАТО і ситуацію в Україні

Велика Британія поставить Україні 17 пожежних автомобілів

За добу РФ завдала 52 авіаудари, здійснила 60 обстрілів із РСЗВ

Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

9 липня: Яке сьогодні свято

Внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини пошкоджено приватний будинок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА