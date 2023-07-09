ЗС України за добу відбили понад 30 атак РФ

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, упродовж доби відбулося понад 36 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в неділю вранці.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

Українські захисники відбили всі ворожі атаки поблизу Берестового, Новоселівського та Стельмахівки Луганської області, міста Мар'їнка, Благодатного Донецької області.

Упродовж доби ворог вів штурмові дії на лиманському напрямку, а також безуспішно намагався витіснити українські війська із займаних позицій біля Веселого Донецької області.

Також окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - наголошується у зведенні.