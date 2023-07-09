Події

01:55 09.07.2023

Внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини пошкоджено приватний будинок

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Внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини пошкоджено приватний будинок

Протягом минулої доби росіяни 11 разів обстріляли прикордоння Сумської області, зафіксовано 54 вибухи, пошкоджено приватний будинок в Есманській громаді, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у суботу в суботу в Telegram.

Зокрема, під вогонь супротивника потрапили шість прикордонних громад. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Середино-Будська громади.

На Есманську громаду противник скинув з БпЛА 3 вибухових пристрої типу ВОГ, внаслідок чого пошкоджено 1 приватний будинок.

Новослобідську громаду окупанти обстріляли з вертольота некерованими авіаційними ракетами (НАР), зафіксовано 6 вибухів.

 

 
Теги: #україна #сумщина #обстріли

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