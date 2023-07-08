Резніков: Україна використовуватиме касетні боєприпаси тільки для деокупації своїх територій

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна має п'ять ключових принципів стосовно касетних боєприпасів, яких вона дотримуватиметься, включно з використанням цих боєприпасів тільки для деокупації своїх територій.

"Щодо касетних боєприпасів, у нас є 5 ключових принципів, яких ми будемо дотримуватися і які ми чітко довели до відома всім нашим партнерам, включно зі США. Я особисто вже давно письмово поінформував наших американських партнерів про ці п'ять принципів", - написав Резніков у Твіттері.

Він наголосив, що Україна використовуватиме ці боєприпаси тільки для деокупації її міжнародно визнаних територій, касетні боєприпаси не використовуватимуть на офіційно визнаній території РФ.

Згідно з другим принципом, Україна не буде використовувати ці боєприпаси в містах, щоб уникнути ризику для цивільних.

"Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки в тих областях, де зосереджені російські військові. Вони будуть використовуватися для прориву лінії оборони противника з мінімальним ризиком для життя наших солдатів. Збереження життя наших військовослужбовців, навіть під час надзвичайно складних наступальних операцій, залишається нашим головним пріоритетом", - наголосив Резніков.

Третім принципом є ведення суворого обліку щодо застосування цих боєприпасів і локальних зон, де вони будуть використовуватися.

Очільник Міноборони також повідомив, що згідно з четвертим принципом Україна використовуватиме дані з обліку для розмінування своїх територій. "Це дасть нам змогу ліквідувати ризик від нерозірваних елементів касетних боєприпасів", - наголосив Резніков.

"Міністр оборони України за законом виконує обов'язки керівника національного агентства з розмінування. У цій ролі я забезпечуватиму впровадження відповідної правової бази для процесу розмінування після нашої перемоги", - написав міністр оборони.

Згідно з п'ятим принципом Україна звітуватиме перед партнерами про використання касетних боєприпасів та їхню ефективність, з метою забезпечити відповідний стандарт прозорого звітування та контролю.

Резніков зазначив, що країна-агресор "невибірково" застосовує касетні боєприпаси з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, у лютому-березні 2022 року ворог піддав безперервному обстрілу цим видом озброєння Харків.

"Наша позиція проста - нам потрібно звільнити наші тимчасово окуповані території та зберегти життя наших людей. Для цього нам потрібно завдати шкоди ворогу - військовим злочинцям, ґвалтівникам і мародерам, - які окупують наші території. Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати", - наголосив Резніков.

Як повідомлялося, США надішлють Україні новий пакет збройової допомоги на суму близько $800 млн, який охоплюватиме касетні снаряди калібру 155-мм.