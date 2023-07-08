Події

12:12 08.07.2023

Зеленський у Стамбулі взяв участь у поминальному молебні за жертвами війни в Україні

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 Президент України Володимир Зеленський узяв участь у поминальному молебні за жертвами війни в Україні, що відбувся в соборі Святого Георгія у Стамбулі.

"Поминальний молебень за жертвами війни в Україні в соборі Святого Георгія, Фанар, Стамбул. Дякую Вселенському Патріарху Варфоломію за духовну підтримку України та українців, за молитви заради миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

Теги: #стамбул #молебень #зеленський

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