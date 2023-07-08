Зеленський у Стамбулі взяв участь у поминальному молебні за жертвами війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у поминальному молебні за жертвами війни в Україні, що відбувся в соборі Святого Георгія у Стамбулі.

"Поминальний молебень за жертвами війни в Україні в соборі Святого Георгія, Фанар, Стамбул. Дякую Вселенському Патріарху Варфоломію за духовну підтримку України та українців, за молитви заради миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.