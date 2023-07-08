Події

11:25 08.07.2023

Росіяни продовжують мінування ЗАЕС та об'єктів на території станції - ГУР МО

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Росіяни продовжують мінування ЗАЕС та об'єктів на території станції - ГУР МО

Російські окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС та об'єкти на території станції, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Зазначається, що окупанти встановили мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу, в технічних приміщеннях і в машинних залах станції.

Здебільшого ворог використовує міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

 

Теги: #заес #гур_мо

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