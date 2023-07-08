Зеленський обговорив з Ердоганом Формулу миру та майбутній саміт у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський розпочав переговори з лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, повідомив глава держави у вечір п'ятниці в Telegram.

Зокрема, вони обговорили безпеку у Чорноморському регіоні та Європі загалом. За словами Зеленського, також торкнулися теми Формули миру та майбутнього саміту у Вільнюсі.

"Безпека - і в нашому Чорноморському регіоні, і взагалі в Європі... Захист наших країн, наших людей і інтересів. Увага саміту в Вільнюсі, що готується", - написав Зеленський.

Він висловив окрему подяку Ердогану "за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України".

Зеленський анонсував, що однією з тем їхньої розмови стане розвиток Чорноморської ініціативи.

"Окремо обговоримо захист та розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля для продовольчої безпеки. Світ має бути захищений від будь-якого терору", - підсумував він.