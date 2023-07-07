Зеленський обговорив Формулу миру та євроатлантичні прагнення України з групою словацьких парламентарів на чолі з головою Нацради

Президент України Володимир Зеленський і голова Національної ради Словаччини Борис Коллар обговорили участь Словаччини в реалізації Формули миру та євроатлантичних прагнень України.

"Провів зустріч із головою Національної ради Словаччини Борисом Колларом та словацькими парламентарями. Предметно обговорили участь Словаччини в реалізації Формули миру та євроатлантичних прагнень України", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Зеленський подякував Коллару і словацьким парламентарям за підтримку України. "Дякую Борису Коллару та депутатам Національної ради за низку рішень на підтримку України, зокрема щодо визнання російського режиму терористичним, а Росії - державою, що підтримує тероризм".