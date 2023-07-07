Події

19:03 07.07.2023

Зеленський обговорив Формулу миру та євроатлантичні прагнення України з групою словацьких парламентарів на чолі з головою Нацради

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Зеленський обговорив Формулу миру та євроатлантичні прагнення України з групою словацьких парламентарів на чолі з головою Нацради

Президент України Володимир Зеленський і голова Національної ради Словаччини Борис Коллар обговорили участь Словаччини в реалізації Формули миру та євроатлантичних прагнень України.

"Провів зустріч із головою Національної ради Словаччини Борисом Колларом та словацькими парламентарями. Предметно обговорили участь Словаччини в реалізації Формули миру та євроатлантичних прагнень України", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Зеленський подякував Коллару і словацьким парламентарям за підтримку України. "Дякую Борису Коллару та депутатам Національної ради за низку рішень на підтримку України, зокрема щодо визнання російського режиму терористичним, а Росії - державою, що підтримує тероризм".

 

Теги: #словаччина #зеленський #коллар

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