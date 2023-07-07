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17:37 07.07.2023

Кабмін виділив понад 340 млн грн на відновлення пошкоджених об'єктів у Миколаївській області через підрив Каховської ГЕС

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Кабмін виділив понад 340 млн грн на відновлення пошкоджених об'єктів у Миколаївській області через підрив Каховської ГЕС

Кабінет Міністрів України виділив понад 340 млн грн на відновлення пошкоджених і зруйнованих об'єктів у Миколаївській області внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Працюємо над ліквідацією наслідків теракту на Каховській ГЕС. Понад 4 млрд гривень уже виділено", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, за його словами, 980 млн гривень було виділено Херсонській обласній військовій адміністрації на відновлення пошкоджених і зруйнованих об'єктів.

"Сьогодні також виділяємо понад 340 млн гривень на аналогічне відновлення в Миколаївській області. Уже найближчим часом ми очікуємо від місцевих керівників конкретних результатів відновлення", - заявив прем'єр.

Теги: #кошти #відновлення #миколаївська_область

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