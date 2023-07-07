Ми працюємо над результатом саміту НАТО. Остаточних рішень поки що немає - Зеленський

Готових рішень саміту НАТО у Вільнюсі щодо інтеграції України до Альянсу поки що немає, сказав президент України Володимир Зеленський у п'ятницю на пресконференції в Братиславі після переговорів із президентом Словаччини Зузанною Чапутовою.

"Ми працюємо над результатом. Це дуже складна робота. Що б там не було, ми точно будемо боротися. Але я вважаю, що Альянс може максимально мотивувати і підтримати українців. Українців насамперед, які борються на полі бою. І тому так потрібен цей результат", - сказав він.

"Але в будь-якому разі ми ще працюємо. Немає остаточного результату, який може бути у Вільнюсі", - зазначив він.