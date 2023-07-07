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16:27 07.07.2023

Словаччина поставить Україні 16 гаубиць і налаштує їх спільне виробництво з Україною - Чапутова

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Словаччина поставить Україні 16 гаубиць і налаштує їх спільне виробництво з Україною - Чапутова

Словаччина поставить Україні 16 гаубиць Zuzanna-2 і налаштує виробництво гаубиць спільно з Україною, сказала в п'ятницю на пресконференції в Братиславі після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським президент Словаччини Зузана Чапутова.

"Ми одна з країн, які допомагали Україні і у військовому плані. Ми надали засоби протиповітряної оборони, ми надали бойові літаки. І співпраця в цій сфері поступово переходить у співпрацю в інших галузях. Нам вдалося підписати контракт на постачання 16 Zuzann в Україну, і це станеться вже в дуже недалекому часі. Ми розроблятимемо спільно новий тип гаубиць, розпочнеться спільне виробництво боєприпасів і наші підприємства розмінують територію України", - сказала Чапутова.

За її словами, "ми потребуємо підтримки та інтенсивної співпраці у сфері інфраструктури і також обговорювали це з міністрами оборони, з міністром закордонних справ і державним секретарем міністерства транспорту".

"Ці питання дуже важливі, розвиток інфраструктури буде корисним і для України, і для Словаччини", - сказала вона.

За словами Чапутової, "ми бачимо Україну як перспективного члена Європейського Союзу". "Нещодавно я приймала в Братиславі саміт східного крила Альянсу, і ми дійшли згоди, що перспектива України - це Північноатлантичний альянс, і також ми дійшли згоди, що необхідно підтримувати й зміцнити відносини політичні та практичні з Україною", - сказала президентка Словаччини.

Теги: #україна #словаччина #гаубиці

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