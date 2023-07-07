На Полтавщині через грозу залишилися без світла 11 населених пунктів - ОВА
У Полтавській області через погодні умови знеструмленими виявилися 11 населених пунктів, дев'ять із них - повністю, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Через погодні умови на Полтавщині знеструмлені 11 населених пунктів. Дев'ять - повністю і два - частково", - повідомив Лунін у телеграм-каналі в п'ятницю.
Як уточнив очільник Полтавської ОВА, без світла населені пункти в Зіньківській, Великобудищанській, Лютенській, Великосорочинській, Решетилівській та Кобеляцькій громадах.
"Бригади продовжують роботи з відновлення електропостачання", - запевнив він.