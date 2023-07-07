Події

14:06 07.07.2023

Зеленський розпочав візит до Словаччини

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Зеленський розпочав візит до Словаччини

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Словаччини.

"Наступна – Словаччина. Важливі зустрічі в Братиславі з президентом Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної ради Борисом Колларом", - написав він у п'ятницю в телеграм-каналі.

"Разом із нашим надійним сусідом говоримо про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та Формулу миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку", - додав президент.

Теги: #словаччина #зеленський

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