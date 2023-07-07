Загрозу катастрофи на ЗАЕС повністю не знято, доки там російські окупанти - Буданов

Загрозу катастрофи на Запорізькій АЕС повністю не знято доти, доки там перебувають російські окупанти, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Згідно з повідомленням на сторінці очільника військової розвідки у фейсбуці, наразі внаслідок учинення певних дій рівень загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС йде на спад.

"Про повне усунення ризиків на атомній станції наразі не йдеться, оскільки ЗАЕС продовжують контролювати російські окупанти. Поки станція зайнята російськими військами, це може повторитися будь-коли, якщо вони захочуть", - заявив Буданов.

Він також наголосив, що український контрнаступ триває.

"Успіх буде, але згодом", - сказав він.