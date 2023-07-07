Сирський: На бахмутському напрямку українські воїни повернули раніше окуповані території

На бахмутському напрямку Сили оборони України просуваються вперед, повернули раніше окуповані території, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи і просуваються вперед. Повернули раніше окуповані території", - написав Сирський у телеграм-каналі.

Він також розмістив відео роботи 3 окремої штурмової бригади (3 ОШБр) в околицях міста Бахмут.

"Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт", - додав Сирський.