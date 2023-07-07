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10:42 07.07.2023

Пригожин і "вагнерівці" не перебувають у Білорусі, Лукашенко дистанціюється від угоди - ISW

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Пригожин і "вагнерівці" не перебувають у Білорусі, Лукашенко дистанціюється від угоди - ISW

Олександр Лукашенко, не визнаний Заходом легітимно обраним президентом Білорусі, заявив, що ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин і бойовики ПВК не перебувають у Білорусі станом на 6 липня, що свідчить про те, що Пригожин, можливо, не підтримує угоду, укладену Лукашенком за посередництва між Пригожиним і президентом РФ Володимиром Путіним після збройного повстання 24 червня.

"Російські джерела також зазначили, що Пригожин перебуває в Росії, хоча ISW наразі не може підтвердити місцеперебування Пригожина. Лукашенко, схоже, дистанціюється від угоди, яку він, як повідомляється, уклав посередником, продовжуючи насамперед рекламувати свою здатність бути посередником між Путіним і раніше лояльним лейтенантом, тим самим, як і раніше, наголошуючи на слабкості Путіна", - повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Лукашенко також заявив 6 липня, що сили ПВК "Вагнер" нині перебувають у своїх постійних таборах (або в РФ, або в окупованих районах України), куди вони відійшли після битви за Бахмут, і додав, що Пригожин перебуває в Санкт-Петербурзі або, можливо, навіть прилетів до Москви вранці 6 липня.

Лукашенко спростував повідомлення про те, що Білорусь будує нові тренувальні табори для сил ПВК "Вагнер", і повідомив, що Білорусь запропонувала їм декілька колишніх радянських військових таборів, зокрема кілька поблизу Осиповичів Могильовської області, проте "вагнерівці" ще не дали згоди на розгортання цих баз і що в них "інше бачення розміщення", деталі якого Лукашенко розкрити відмовився.

Лукашенко, однак, спростував факт розірвання угоди і зазначив, що питання про перекидання і розміщення сил ПВК "Вагнер" "наразі не вирішено".

У ISW зазначають, що Пригожин, імовірно, все ще захищений деякими гарантіями безпеки і що Кремль, як і раніше, віддає пріоритет підриву його репутації в РФ, а не фізичному або юридичному переслідуванню.

"Російське опозиційне видання повідомило, що літак Пригожина приземлився в Ростовській області після вильоту з Московської області вранці 6 липня. 5 липня петербурзьке видання повідомило, що Пригожин особисто забрав декілька одиниць стрілецької зброї, вилучених Федеральною службою безпеки Росії (ФСБ) із будівлі ФСБ у Санкт-Петербурзі 4 липня. Видання також повідомило, що Пригожин був у Москві у вихідні 1 і 2 липня", - йдеться в повідомленні.

ISW не виявила у відкритих джерелах жодних візуальних підтверджень того, що бойовиків ПВК "Вагнер" було відправлено до Білорусі в цей час.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Кремль не стежить за пересуваннями Пригожина, зазначивши, що Кремль не може і не хоче стежити за Пригожиним, повідомляють аналітики.

 

Теги: #вагнеровці #isw

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